Фестиваль барбекю, Константин Райкин и «Тима ищет свет»

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать исполнителя «тима ищет свет», «Концерт для птиц» Веры Воронежской и акустический концерт группы «Душь». В музеях — увидеть выставку Натальи Лобановой «Когда я был волшебником» и побывать на экскурсиях про Дом Ипатьевых и аварию в Чернобыле. В театральных пространствах — посетить поэтический моноспектакль Константина Райкина «Самое любимое!» и спектакль «Я наконец-то всем доволен». В кино — посмотреть фильмы «Майкл» и «Древо жизни». Лекторы расскажут про психологию Карла Юнга, группу Sonic Youth и антропологический взгляд на места силы. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "тима ищет свет"

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ "тима ищет свет"

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В ивент-холле «Фабрика» выступит инди-исполнитель «Тима ищет свет». Концерт пройдет в формате театрализованного перфоманса с экспериментальными аранжировками знакомых песен. «Песни Тимы соединяют хрупкость инди-рока и масштабность поп-мелодий. Из этого рождается особая атмосфера романтической меланхолии, близкая многим слушателям»,— указывают организаторы. Билеты — 1,7 тыс. руб.

В кинозале Ельцин-центра 24 мая состоится выступление Веры Воронежской «Концерт для птиц». В программе — произведения Дебюсси, Мессиана, Кейджа и Корндорфа, вдохновленные голосами природы. Музыка, наполненная голосами птиц, помогает создать импрессионистский образ летней природы. Стоимость билета — 700 руб.

В рок-зале Музея андеграунда 24 мая пройдет акустическое выступление группы «Мьюты». Музыканты представят инди-аудиодневник в камерном формате. Многослойный женский вокал и мягкие аранжировки создадут атмосферу искренней беседы. Билеты — 600 руб. (одиночный), 900 руб. (парный).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Синара Центр"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ "Синара Центр"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В «Синара Центре» 26 мая состоится концерт «Влюбленные в Прованс». Трио PROVANS, резиденты клубов EverJazz и А. Козлова, исполнят французские композиции от 1930-х до наших дней. В программе — песни Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Мирей Матье в джазовых аранжировках, а также инструментальные шедевры Ришара Гальяно, Мишеля Леграна, Жозефа Косма и других. Билеты — 1 тыс. руб.

В рок-зале Музея андеграунда 29 мая пройдет акустический концерт группы «Душь». В программе — авторский хтонь-фолк и дарк-юрал-кантри, песни из нового альбома и поддержка от группы «Шатуны». «Приводите крепкие и надломленные сердца вдоволь напеться и накричаться!»,— приглашают организаторы. Билеты — 600 рублей.

Выставки и экскурсии

В галерее «Синара Арт» с 22 мая по 26 июля проходит выставка художницы Натальи Лобановой «Когда я был волшебником». Экспозиция погружает зрителя в мир памяти, мечты и хрупких мгновений, где личное становится универсальным. «В своей художественной практике художница обращается к образу внутреннего дома – пространства, складывающегося из воспоминаний, образов и личной истории», — указано в описании выставки. Чтобы наполнить образы следами времени, она сочетает в работах графику, коллаж и текстиль. Вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей Бориса Ельцина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Музей Бориса Ельцина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Музее Бориса Ельцина 23 мая пройдет экскурсия-расследование «Тайна дома Ипатьева». Участники пройдут по экспозиции, посвященной истории Романовых, узнают о роли Бориса Ельцина в идентификации и захоронении останков, а также окунутся в события 1918 года, опираясь на факты, свидетельства и архивные документы. Стоимость — 500 руб.

В Музее Бориса Ельцина 27 мая состоится экскурсия «Быль и небыль Чернобыля» с переводом на русский жестовый язык. Экскурсия посвящена 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС и рассказывает о развитии ядерной энергетики, причинах катастрофы, судьбах ликвидаторов, реакции советских СМИ и судебных процессах. Вход — по билету в музей.

Спектакли и перфомансы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Райкин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Константин Райкин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Во Дворце молодежи 27 мая пройдет поэтический моноспектакль Константина Райкина «Самое любимое!» к его 75-летию. В его прочтении прозвучат стихи Давида Самойлова и Александра Пушкина. «Для меня чтение стихов со сцены – это те же роли, те же монологи. Они подчиняются тем же законам сценического существования, что и любая драматическая роль»,— говорит Константин Райкин. Билеты — от 1,8 тыс. руб. до 6 тыс. руб.

На «Маяк-Арене» 28 мая состоится поэтический баттл. 12 ярких авторов сразятся в трех турах: «Визитка», «Уколи соперника словом» и «Поэтический экспромт» на городские темы. «Для меня поэзия это не только оживающий Бог в душе и то, что пробуждает сердца людей. Но это, бесспорно, и борьба. С самим собой»,— сказал один из организаторов Павел Пивоваров. Билеты на мероприятие стоят 2 тыс. руб.

В креативном кластере «Л52» 28 мая пройдет открытая читка от театра О.С.Т. Это необычный формат, где текст будет не у актеров, а у зрителей: каждый сможет выбрать роль и читать вслух вместе с другими участниками. Пришедшие смогут стать не просто зрителями, а участниками события. Стоимость билета — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: София Паникова Фото: София Паникова

В Свердловском академическом театре драмы 30 мая сыграют спектакль «Я наконец-то всем доволен», созданный к 40-летию Свердловского рок-клуба и Году уральского рока. Постановка — о жизни свердловского рок-музыканта 1980-х, а сюжет навеян биографией фронтмена группы «Каталог» Александра Сычева.

Фестивали

В Музее андеграунда 23 мая состоится музыкальный фестиваль Groove Street Dance Battle — открытие Летнего двора музея и летней веранды бара «Вечно Молодой». В программе — танцевальные баттлы по брейк-дансу, живые выступления уральских музыкальных коллективов и диджей-сеты золотой эры хип-хопа. На сцене выступят: Funky Bizness Gang, Funk Power, Nuggers и секретный гость. Стоимость билета — 1,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль барбекю в Екатеринбурге

Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ Фестиваль барбекю в Екатеринбурге

Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ

В парке Маяковского 23-24 мая пройдет Фестиваль барбекю. В программе — тематические площадки «Барбекю Парк», «Сырная улица», «Зеленая улица», «Место Мастеров», «Детская площадка», Milk Shake Bar, «Уральская ремесленная мануфактура» и другие. Посетителей ждут гастрономические мастер-классы, музыкальная гостиная, чемпионат по барбекю и другие активности.

Кино

В Библиотечном центре «Екатеринбург» (БЦЕ) 25 мая пройдут просмотр фильма и лекция киноведа Михаила Витушко «Поэтика и метафизика Терренса Малика». Лектор разберет визуальный стиль, метафизику быта и роль внутреннего монолога в фильмах режиссера, а также обсудит его ключевые работы — от «Древа жизни» до «Скрытой жизни». После лекции покажут фильм «Древо жизни» на английском с русскими субтитрами. Стоимость билета — 500 руб.

С 28 мая в кинозале Ельцин-центра показывают байопик «Майкл» о жизни Майкла Джексона. Фильм рассказывает о пути легендарного артиста к славе, его взлетах и падениях. Билеты — от 350 до 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магазин "Книги, кофе и другие измерения" в Верхней Пышме

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Магазин "Книги, кофе и другие измерения" в Верхней Пышме

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Лекции

В пространстве «Книги, кофе и другие измерения» (Верхняя Пышма) 23 мая Иван Барабаш прочитает лекцию «Психология Карла Юнга. Можем ли мы пробудить свою индивидуальность?». Он разберет основные понятия Юнга и рассмотрит, как идеи Юнга помогают осознать свои внутренние маски, найти подлинного себя и пройти путь индивидуации. Билеты — 300 руб.

В Библиотечном центре «Екатеринбург» (БЦЕ) 26 мая состоится лекция музыковеда Тимофея Чаплюка «История рок-музыки: Sonic Youth». Лектор расскажет о нойз-роке, его экспериментальной природе и о том, как группа Sonic Youth стала культовой, создав собственный музыкальный мир. Вход — 300 руб., требуется предварительная регистрация.

В образовательном центре Ельцин-центра 28 мая состоится лекция Ксении Сироткиной «Места силы: духовные путешествия и новые сообщества». Лектор расскажет о сообществах, формирующихся вокруг «мест силы» — особых ландшафтов, привлекающих участников современных духовных практик. На примере озера Светлояр, дольменов Краснодарского края и Уймонской долины антрополог Ксения Сироткина рассмотрит маршруты духовных путешествий, связи между группами и формы организации таких сообществ. Вход свободный, по регистрации.

Подготовила Анна Капустина