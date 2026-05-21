Центральный аппарат СКР взял на контроль дело об отравлении детей в Башкирии
Председателю СКР Александру Бастрыкину доложат об уголовном деле по факту отравления детей в детском лагере.
Как сообщал «Ъ-Уфа», у нескольких детей из Челябинской области, приехавших в Абзелиловский район на трехдневный форум, выявлены признаки кишечной инфекции. Возбуждено уголовное дело по признакам оказания небезопасных услуг (ст. 238 УК РФ).
«В ходе расследования действиям руководства и работников лагеря будет дана правовая оценка», — сообщает Информационный центр СКР.