Центральный аппарат СКР взял на контроль дело об отравлении детей в Башкирии

Председателю СКР Александру Бастрыкину доложат об уголовном деле по факту отравления детей в детском лагере.

Глава СКР Александр Бастрыкин ждет доклад о деле по факту отравления детей в Башкирии

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», у нескольких детей из Челябинской области, приехавших в Абзелиловский район на трехдневный форум, выявлены признаки кишечной инфекции. Возбуждено уголовное дело по признакам оказания небезопасных услуг (ст. 238 УК РФ).

«В ходе расследования действиям руководства и работников лагеря будет дана правовая оценка», — сообщает Информационный центр СКР.

Идэль Гумеров