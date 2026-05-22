Paul van Dyk выступит в России

Немецкий диджей Paul van Dyk впервые за 8 лет посетит Россию. Он даст два концерта: 5 января 2027 года артист выступит в Москве, а 7 января — в Сочи, рассказали ТАСС в пресс-службе Say Agency.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Paul van Dyk

Фото: Ayman Saidi / Reuters Paul van Dyk

Фото: Ayman Saidi / Reuters

«Paul van Dyk — один из самых ожидаемых диджеев в России. Переговоры были очень сложными и долгими. Пол согласился после успешных выступлений VIni Vici в нашей стране. Мы видим как его треки снова набирают популярность в соцсетях. Пол, выходя на сцену, доказывает, что человек за пультом способен вызвать эмоции», — заявила гендиректор Say Agency Анна Субчева.

Paul van Dyk — один из ярких представителей современной клубной культуры. Артиста дважды подряд признавали лучшим диджеем планеты (издание DJ Mag, 2005 — 2006 гг.). Он первым в истории получил номинацию Grammy в танцевальной категории. Российскому слушателю он известен по хитам For an Angel и Nothing But You.

В начале мая в Россию с концертами приехал американский рэпер Flo Rida (настоящее имя — Трэмар Диллард). Это первый в его карьере гастрольный тур по РФ. Изначально выступления хотели провести 8 марта, но планы нарушила нестабильность на Ближнем Востоке.