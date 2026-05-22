В Петербурге задержали главу «Общины мусульман Северо-Запада»

В Санкт-Петербурге задержали председателя Централизованной религиозной организации «Община мусульман Северо-Запада» Мохаммеда Хенни. Об этом сообщили источники «Ъ Северо-Запад». Подробности дела не разглашаются.

Источник «Ъ Северо-Запад» утверждает, что задержание связано с арестами представителей Духовного управления мусульман (ДУМ) в нескольких регионах. 21 апреля Таганский суд Москвы дал 15 суток административного ареста имаму и бывшему муфтию Карелии Висаму Али Бардвилу за отказ показать документы правоохранителям в аэропорту Шереметьево. Кроме того, в Мордовии задержали главу местного ДУМ Раиля-хазрата Асаинова.

Мохаммед Хении был имамом «Общины мусульман Северо-Запада» с 2017 по 2020 год. После этого он стал председателем организации. До работы в общине Хенни возглавлял «Союз исламских организаций» и «Исламский культурный центр» в Санкт-Петербурге.

В 2007 году против Мохаммеда Хенни возбудили дело о разжигании межнациональной розни. Позже его статус сменили с подозреваемого на свидетеля. Представители Совета муфтиев России называли уголовное преследование Хенни ошибкой.

