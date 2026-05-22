В Санкт-Петербурге задержан глава «Общины мусульман Северо-Запада»

В Санкт-Петербурге на днях задержали главу «Общины мусульман Северо-Запада» Мохаммеда Хенни. Данную информацию подтвердили источники «Ъ Северо-Запад» в правоохранительных органах.

На данный момент неизвестно, по какой именно причине был задержан религиозный деятель, однако, как стало известно «Ъ Северо-Запад», он причастен к истории, связанной с арестами представителей Духовного управления мусульман РФ (ДУМ), которые произошли недавно в нескольких регионах страны.

Так, накануне Таганский районный суд Москвы административно арестовал на 15 суток столичного имама и экс-муфтия Карелии Висама Али Бардвила за отказ предъявить документы сотрудникам правопорядка в аэропорту Шереметьево. Также ряд СМИ и блогеров в эти дни писал о задержании главы ДУМ в Республике Мордовия Раиля-хазрата Асаинова и еще нескольких человек, включая представителей мусульманского духовенства в Северной Осетии и Саратовской области.

Мохаммеда Хенни ранее возглавлял «Союз исламских организаций» и «Исламский культурный центр» в Петербурге. Он окончил Политехнический университет Петра Великого, а также Джинанский университет в Ливане. В прошлом господин Хенни был фигурантом уголовного дела о разжигании межконфессиональной розни.

В ДУМ Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона ответили «Ъ Северо-Запад», что не в курсе происходящего.

