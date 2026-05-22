Бритни Спирс пригласила полицейских на лазанью во время ареста за вождение в нетрезвом виде

В Соединенных Штатах опубликовали новые материалы по скандальному делу американской певицы Бритни Спирс. Знаменитость задержали в марте в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде, пишет журнал Entertainment Weekly.

Бритни Спирс

Фото: Кадр из видео полиции Калифорнии Бритни Спирс

По данным полиции и записям с нагрудных камер, сотрудники дорожной службы остановили автомобиль певицы после сообщений о машине, которая двигалась на высокой скорости. При задержании офицеры почувствовали от Бритни Спирс запах алкоголя.

Во время общения с правоохранителями у звезды постоянно менялось настроение. По данным отчета, Бритни Спирс то говорила с британским акцентом, то переходила на детский голос. В какой-то момент она предложила полицейским приехать к ней домой.

«Я приготовлю вам еду или лазанью, что захотите. У меня есть бассейн», — обратилась певица к правоохранителям. Также было опубликовано видео, где Спирс плачет в патрульной машине. Она обвиняла сотрудников в грубом обращении. Далее певица сказала, что вообще не употребляла алкоголь и хочет вернуться домой.

В начале мая Бритни Спирс заключила сделку со следствием и признала вину в неосторожном вождении в нетрезвом виде. Это позволит ей избежать тюремного заключения. От имени певицы выступали ее адвокаты, сама Спирс на слушание в Верховном суде округа Вентура в Калифорнии не пришла. Ей назначили 12 месяцев условного срока, трехмесячную программу лечения от зависимости от психоактивных веществ и штраф в размере $571.