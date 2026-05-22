Почем оружие?

Курский гарнизонный военный суд вынес приговор за сбыт оружия из зоны специальной военной операции (СВО). Три человека получили сроки от 8 до 14 лет колонии за продажу четырех автоматов Калашникова и более 700 патронов к ним. Одного из осужденных лишили звания сержанта и медали «За отвагу», которую он получил в ходе исполнения боевых задач на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области сообщила о вынесении приговора трем членам организованной группы, занимавшейся сбытом оружия, найденного в зоне СВО (ч. 6 ст. 222 УК РФ). Согласно картотеке дел местного гарнизонного суда, военнослужащему Ибрагиму Юнусову назначено 14 лет колонии строгого режима с лишением звания сержанта и медали «За отвагу», а Адаму Джамалуеву и Эдильхану Сулейманову — 12 и 8 лет лишения свободы соответственно. Каждому из подсудимых назначен штраф в 500 тыс. руб.

В сообщении пресс-службы о приговоре говорится, что Джамалуев выступил организатором преступной группы, в которую он привлек Сулейманова и Юнусова. Вместе они продали четыре автомата Калашникова и более 700 патронов. Оружие было найдено Юнусовым в зоне СВО. При обысках у бойца нашли взрывчатое вещество и более 150 патронов.

По данным суда, фигуранты заработали на продаже оружия 670 тыс. руб. По приговору у осужденных изъяли эти деньги. Иных подробностей о деле в суде не привели.

Судя по данным судебных картотек, расследование уголовного дела против фигурантов велось в Москве. В июле прошлого года Юнусов был заключен под стражу Московским городским судом, через два месяца по решению Басманного райсуда столицы в СИЗО оказались Джамалуев и Сулейманов. Официально в правоохранительных органах об их уголовных делах не сообщали. Согласно картотеке дел столичных судов, полный тезка Адама Джамалуева в 2022 году был оштрафован за участие в массовой драке со стрельбой на севере Москвы, где произошел конфликт вокруг аренды коммерческих помещений. Тогда было задержано более десяти человек.

Также в открытых источниках содержится информация о бойце Ибрагиме Юнусове. В феврале 2024 года он посетил школу №23 в городе Новомосковске в Тульской области, где встретился с ученицами, которые писали ему письма в рамках акции «Письмо солдату». Поблагодарив школьниц за поддержку, боец подарил им мягкие игрушки.

Сейчас на рассмотрении Курского гарнизонного военного суда есть еще одно дело о сбыте оружия в составе преступной группы. На скамье подсудимых находятся Альберт Городнянский, Эдильхан Сулейманов и Радик Мурзабеков. Приговор по нему еще не вынесен. Кроме того, в прошлом году в Курской области по подозрению в различных преступлениях был задержан основатель ЧВК «Ястреб» Алексей Марущенко и несколько его партнеров. ФСБ и СКР расследуют несколько преступлений фигурантов, в том числе обман новобранцев, вымогательство и хищение оружия организованной группой.

Сергей Толмачев, Воронеж