Олег Газманов, «Клеопатра» и «Майкл»

На предстоящей неделе в Челябинске пройдут выступления артиста Олега Газманова, групп «Мираж», Helvegen, поп-исполнительницы MONA. В театрах состоятся премьеры спектаклей «Гроза», «Сид», а также балета «Клеопатра». На выставках покажут старинную технику ХХ века, а в кинотеатрах — фильмы «Мечтать не вредно», «Майкл» и «Пропасть».



Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Народный артист РФ Олег Газманов

Концерты

В Harat’s Pub 24 мая состоится концерт фолк-группы Helvegen. В этом году коллектив отмечает свое пятилетие большим туром. Их песни посвящены древним легендам и фольклорным темам. Стоимость билета от 1,5 тыс. до 3,2 тыс. руб. 16+

В концертном зале «Таганай» 27 мая состоится выступление народного артиста России Олега Газманова. В концертном туре «Я по жизни загулял» в живом исполнении певца и его постоянной группы «Эскадрон» прозвучат хиты разных лет — «Есаул», «Морячка», «Эскадрон», «Вперед, Россия» и многие другие. Стоимость билета от 4 тыс. до 7,5 тыс. руб. 6+

В ресторане «Максимилианс» 28 мая пройдет концерт группы «Мираж». Основанная в конце 80-х, «Мираж» стала одной из самых ярких и влиятельных советских и российских поп-групп. Их хиты, такие как «Музыка нас связала», «Наступает ночь», «Я не хочу» и «Солнечное лето», по сей день остаются культовыми. Стоимость билета от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб. 18+

В Центре международной торговли 28 мая выступит Mona (Дарья Кустовская) — поп-исполнительница, автор и композитор. Среди ее наиболее известных хитов — «Воин и дракон», «Иордан» и «Попрошу тебя», а также совместные треки с популярными артистами. Стоимость билета от 2,5 тыс. до 2,7 тыс. руб. 12+

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Певица Mona (Дарья Кустовская)

Во Дворце культуры железнодорожников 28 мая выступит музыкант-виртуоз Алексей Архиповский, известный как «Паганини русской балалайки». В программе: классика, эстрада, рок-н-ролл, народные мелодии. Артист поможет слушателям по-новому взглянуть на балалайку ее звучание. Стоимость билета от 4,1 тыс. до 5 тыс. руб. 6+

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Музыкант Алексей Архиповский

Спектакли

В Молодежном театре 22 и 23 мая покажет новый спектакль «Гроза» по одноименному произведению Александра Островского. Режиссер Дарья Догадова превращает историю вымышленного города Калинов в ностальгическую притчу о возвращении «домой». В этой истории личность сталкивается с обществом, а свобода становится испытанием. Стоимость билета от 600 до 1,5 тыс. руб. 15+

В театре оперы и балета им. Глинки 23 и 24 мая представят премьеру балета «Клеопатра» в рамках XVII Международного фестиваля балета «В честь Екатерины Максимовой». В нем Клеопатра предстает роковой обольстительницей и неординарной правительницей. Зрители станут свидетелями битв, парадных шествий и мистических ритуалов, побед — все это в истории величественной царицы. Стоимость билета от 800 до 6 тыс. руб. 12+

В театре драмы им. Наума Орлова 29 мая состоится премьера спектакля «Сид» по пьесе французского драматурга Пьера Корнеля. Действие пьесы происходит в испанской Севилье начала прошлого тысячелетия. «Что делать, если самый близкий человек внезапно становится твоим заклятым врагом? Как выбрать между любовью всей жизни и долгом чести, когда любое решение ведёт к катастрофе?»,— задают вопросы авторы спектакля. По их словам, в этом спектакле не будет искусственных страданий и картонных героев. Родриго и Химена любят друг друга, но нелепая и жестокая ссора их отцов перечеркивает все. Теперь между ними — священный долг мести. Стоимость билета от 300 до 1,2 тыс. руб. 16+

Выставки

В историческом музее Южного Урала с 26 мая откроется выставка «А как мы без смартфона?». В эпоху тотальной цифровизации организаторы экспозиции решили показать, как менялась техника на протяжении ХХ–ХХI веков. На выставке представлены телефоны, печатные машины, фотоаппараты и видеокамеры, телевизоры, радиоприемники, магнитофоны и часы разных эпох, а также МР3-проигрыватели и прочие атрибуты. У посетителей также будет возможность набрать текст на пишущей машинке, сыграть в приставку «Денди» и покрутить диск старинного домашнего телефона. Стоимость билета 200–400 руб. 0+

Кино

В челябинских кинотеатрах с 28 мая появится фильм «Мечтать не вредно». В главных ролях — Жан-Паскаль Зади и Рафаэль Кенар. Случайность сводит двух парней, чья жизнь полна неудач. Один работает продавцом в магазине, а второй занимается уборкой в аэропорте. Объединяет их страсть к баскетболу. Не имея связей и денег, они решают стать спортивными агентами. Главные герои надеются, что им хватит смекалки, упорства и веры в себя. 16+

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Актер Жан-Паскаль Зади

В кинотеатрах Челябинска с 28 мая также выйдет в прокат фильм «Майкл», посвященный истории жизни легендарного поп-артиста Майкла Джексона. Главную роль сыграл Джаафар Джексон. 18+

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Актер Марк Эйдельштейн

С 28 мая в челябинских кинотеатрах также можно посмотреть фильм «Пропасть». Молодожены Даша и Саша во время свадебного путешествия решают совершить прыжок с парашютом над предгорьем Эльбруса. Пилотом оказывается Артем — бывший молодой человек Даши. Самолет терпит крушение, из-за чего троим приходится прыгать без подготовки. Стропы путаются, герои застревают на дереве над пропастью среди бушующих лесных пожаров. Главные роли сыграли Марк Эйдельштейн, Тина Стойилкович и Степан Белозеров. 16+

Ольга Воробьева