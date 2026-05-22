К лету в Краснодарском крае подготовили к открытию 460 пляжей

В Краснодарском крае организовано 613 пляжных территорий общей протяженностью 115 км. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе краевого министерства курортов, к открытию готовы не менее 460 пляжей, при этом в Анапе продолжаются работы по восстановлению и отсыпке береговой линии после загрязнения нефтепродуктами.

К началу курортного сезона краевые власти рассчитывают завершить замену песка на пляжах Анапы. Уже выведены из зоны чрезвычайной ситуации галечные пляжи от Малого Утриша в сторону Центрального пляжа. Также из «опасной зоны» исключен тестовый участок протяженностью 1 км, которым пользуются детский курорт «Вита», комплекс «Жемчужина России» и курорты «Мираклеон» в Витязево. Именно здесь впервые была применена технология полной отсыпки пляжной территории новым песком.

По аналогичной схеме ведутся работы еще примерно на 12 км побережья. Отгрузка песка и работа спецтехники организованы в круглосуточном режиме. Каждая партия песка проходит лабораторный контроль.

В министерстве сообщили также, что подготовка пляжей к сезону находится на завершающей стадии. С марта проводятся регулярные совещания с участием представителей бизнеса, муниципалитетов, правоохранительных и федеральных органов. Одновременно власти контролируют получение санитарно-эпидемиологических заключений на эксплуатацию пляжей. Все необходимые документы должны быть оформлены до 1 июня. Власти подчеркивают, что пляжи без положительного заключения Роспотребнадзора открыты не будут.

Из общего числа пляжей 525 расположены на Черном море, в том числе 190 — в Сочи, 156 — в Анапе, 73 — в Геленджике, 68 — в Туапсинском округе и 31 — в Новороссийске. На Азовском море находятся 73 пляжа, еще 15 — на реках и внутренних водоемах региона.

В настоящее время в Краснодарском крае продолжают действовать две чрезвычайные ситуации, связанные с разливом нефтепродуктов: федерального характера — на территории Анапы и Темрюкского района, а также регионального характера — в Туапсинском муниципальном округе. В Туапсе работы по очистке Центрального городского пляжа и других прибрежных территорий в основном завершены, полностью их планируют закончить до конца месяца.

По данным краевых властей, с начала 2026 года Краснодарский край уже принял 3,3 млн туристов. В предстоящем летнем сезоне власти ожидают турпоток на уровне не менее 8,5 млн человек.

