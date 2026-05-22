Котяков раскрыл статистику по трудоустройству ветеранов СВО

Более половины обратившихся в российские кадровые центры участников спецоперации на Украине трудоустроены. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, пишет ТАСС.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Более 50% участников СВО, взаимодействующих с кадровыми центрами, трудоустроены», — отметил он.

По его словам, дополнительные меры поддержки работодателям при трудоустройстве ветеранов и людей с инвалидностью реализуются в 52 регионах РФ. Среди действующих мер поддержки ветеранов СВО в настоящее время есть: бесплатное переобучение по востребованным специальностям, ярмарки для контактов ветеранов с будущими работодателями, субсидии для работодателей до 200 тыс. рублей на оборудование рабочих мест для инвалидов, подбор потенциального работодателя, рассказал Котяков. Военнослужащим предоставляется комплексная помощь, добавил министр.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Башкирии на выплаты участникам специальной военной операции и членам их семей выделили более 29,5 млрд руб. В сумму вошли единовременные выплаты за подписание контракта с Министерством обороны РФ, перечисления за службу в составе добровольческих батальонов республики и войсках Росгвардии, а также материальная помощь членам семей погибших военнослужащих. По сравнению с 2024 годом расходы выросли в 2,3 раза. На выплаты бойцам и их родственникам пришлось около трети всех социальных расходов бюджета Башкирии.