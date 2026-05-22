Бюджет Башкирии потратил 29,5 млрд рублей на выплаты участникам СВО и их близким

В 2025 году в Башкирии на выплаты участникам специальной военной операции и членам их семей выделили более 29,5 млрд руб., следует из отчета регионального министерства финансов об исполнении бюджета.

В сумму вошли единовременные выплаты за подписание контракта с Министерством обороны РФ, перечисления за службу в составе добровольческих батальонов республики и войсках Росгвардии, а также материальная помощь членам семей погибших военнослужащих. По сравнению с 2024 годом расходы выросли в 2,3 раза.

На выплаты бойцам и их родственникам пришлось около трети всех социальных расходов бюджета Башкирии: общий объем ассигнований раздела «Социальная политика» в прошлом году составил немногим более 92,3 млрд руб. Увеличение численности получателей социальных выплат из числа участников СВО и членов их семей в минфине называют одним из условий увеличения расходов на социальное обеспечение граждан.

В текущем бюджете Башкирии на единовременную помощь членам семей умерших военнослужащих заложено около 6,9 млрд руб., на выплаты бойцам башкирских батальонов — 1,5 млрд руб., на разовое довольствие за контракт с Минобороны России — 13,6 млрд руб.

Идэль Гумеров