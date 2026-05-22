Песков объяснил перенос встречи Путина с губернатором Ульяновской области

Встречу президента России Владимира Путина с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских отменили по техническим причинам. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Президент должен был накануне пообщаться с главой региона по видеосвязи.

«Она (встреча.—"Ъ") состоится через неделю или через две»,— уточнил господин Песков (цитата по ТАСС). При этом о каких именно технических причинах идет речь, представитель президента не пояснил.

В прошлый раз Владимир Путин виделся с Алексеем Русских в октябре прошлого года. Тогда президент высоко оценил работу губернатора за первые четыре года на посту, обратив внимание на доходы консолидированного бюджета региона. Господин Русских также рассказал главе государства о том, что с 2021 года вывел Ульяновскую область в первую пятерку в России по индексу промышленного производства (116% в 2024 году).