Президент оценил первую четырехлетку ульяновского губернатора

Владимир Путин 13 октября провел рабочую встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских — одним из трех региональных руководителей, представляющих КПРФ. Коммунист доложил о социально-экономическом развитии субъекта РФ, который он возглавляет с 2021 года, и получил высокую оценку со стороны президента.

Президент России Владимир Путин и губернатор Ульяновской области Алексей Русских

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

По словам господина Русских, за минувшую четырехлетку ему удалось вывести регион в первую пятерку в России по индексу промышленного производства (116% в 2024 году), в пятерку лидеров Приволжского федерального округа — по инвестициям в основной капитал (111%), а также повысить среднюю зарплату с 36 тыс. до 65 тыс. руб. и снизить уровень бедности с 15% до 9,3%. «Я ставлю задачу дать семьям не рыбку, а дать удочку»,— метафорично объяснил глава региона значимость 11,5 тыс. заключенных в Ульяновской области социальных контрактов.

В какой-то момент президент прервал энергичный доклад губернатора. «Вы слайд (презентации.— “Ъ”) "Доходы консолидированного бюджета" как-то скромно пролистнули»,— обратил внимание Владимир Путин. Алексей Русских похвалился возросшей на 30 млрд руб. доходной частью казны, но получил в ответ легкий упрек. «Госдолг все-таки большой,— посетовал президент.— Я просил бы вас обратить внимание на долю коммерческих кредитов. Они дорогие».

Закончил свой доклад губернатор статистикой по многодетным семьям, количество которых увеличилось с 12,6 тыс. до 17 тыс. «Мы ввели достаточное количество мер поддержки. Ну и, самое главное, это пропаганда»,— объяснил коммунист. «Это точно»,— согласился Владимир Путин.

Андрей Прах