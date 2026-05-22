«Ведомости»: банки и госорганы освободят от платы за массовые звонки

Минцифры установит максимальный тариф для массовых обзвонов клиентов — к ним относятся, например, рекламные звонки. Государственные органы, подведомственные им структуры, банки и другие финансовые организации освободят от оплаты за пропуск массовых звонков, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в Минцифры и одном из крупнейших российских банков.

Соответствующую поправку внесут во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству (/«Антифрод 2.0»). Речь идет как о робообзвонах, так и о звонках, которые поступают от сотрудников колл-центров.

С 1 сентября 2025 года после вступления в силу поправок к закону «О связи» россияне могут самостоятельно отказаться от массовых звонков и выбирать, от каких организаций могут поступать вызовы. Организации для проведения обзвонов теперь должны заключить договор со всеми операторами абонентов-получателей вызова.

Под ограничения попали в том числе и информационные оповещения от банков. В связи с этим Сбер, Альфа-банк и Совкомбанк в марте 2026 года предложили вывести из-под действия норм вызовы от банков, которые совершаются в связи с требованиями законодательства. Сейчас большинство звонков от финансовых организаций подпадают под категорию массовых — на них операторы вводят тариф в 0,25 руб. за каждую попытку вызова.

Если такие поправки примут, говорит близкий к Минцифры источник, то заказчики массовых звонков должны будут уведомлять абонентов, что вызовы совершаются в соответствии с законом. В поправках также прописано, что абонент сможет пожаловаться оператору, если звонок по факту оказался рекламным. Собеседники издания уточняют, что изменения коснутся информирования о подозрительных операциях, блокировке платежных средств, уведомлениях о возникновении задолженности, действиях органов судебной и исполнительной власти.