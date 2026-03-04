Крупнейшие банки выступили против платной маркировки звонков

Сбербанк (MOEX: SBER), Альфа-банк и Совкомбанк выступили против договоров с операторами связи для платной маркировки звонков, узнал «Ъ». Норма закрепляется в первом пакете мер по борьбе с кибермошенниками. Банки считают меру неэффективной, поскольку она дает операторам связи необоснованное экономическое преимущество. Кредитные организации просят исключить их вызовы из-под критериев массовых звонков. Совместное заявление банков есть в распоряжении «Ъ».

С 1 сентября вступили в силу требования об обязательной маркировке вызовов от юрлиц для защиты от мошенников. Введена категория «массовых звонков», они выполняются с предварительного согласия абонента. Чтобы осуществлять массовые звонки, организации должны заключить договор со всеми операторами абонентов-получателей вызова. Предполагаемый операторами тариф на маркировку звонков от банков — 0,25 руб. за каждую попытку вызова.

«Факт заключения такого договора не исключает нежелательных для абонентов вызовов, поскольку операторы связи не проверяют наличие у инициатора вызова оснований для звонка. По сути банкам и иным организациям придется платить не за оказание услуги связи, а за то, чтобы их вызовы просто не заблокировали»,— считают кредитные организации. В совместном заявлении отмечается, что все звонки банков законны, имеют персонифицированный характер, а значит не являются массовыми.

Банки отметили, что маркировка вызовов — одна из государственных мер борьбы с телефонным мошенничеством. При этом реализуют ее без участия государства, а за счет корпоративных абонентов. Это дает экономическое преимущество сотовым операторам. Вместо договоров Сбербанк, Альфа-банк и Совкомбанк предложили однократно передавать сведения о маркировке в Единую платформу верификации телефонных вызовов «Антифрод», к которой подключены все операторы. Оттуда эти сведения автоматически могут передаваться оператору, обслуживающему абонента, и далее — абоненту.

