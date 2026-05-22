CNN: Иран быстро восстанавливает свой военный потенциал

Иран возобновил производство беспилотников и работает над восстановлением других военно-промышленных объектов и оборонной инфраструктуры, сообщает CNN со ссылкой на источники в американском разведсообществе. По их словам, это признак того, что Исламская Республика эффективно использует действующее прекращение огня для восстановления своего военного потенциала.

Ссылаясь на данные американской разведки, CNN сообщает, что Иран, в частности, отстраивает ракетные полигоны и восстанавливает пусковые установки. Источники телеканала указывают, что темпы восстановления оказались быстрее, чем ожидала американская разведка. Это ставит под сомнение прежние заявления США и Израиля о том, насколько серьезный ущерб они смогли нанести своими ударами.

Американская разведка полагает, что Иран сумел сохранить до 50% объектов по производству БПЛА и что восстановить производство беспилотников в полном объеме он сможет уже через шесть месяцев. То же самое касается и других военно-промышленных мощностей. На их восстановление уйдут месяцы, а не годы.

О ситуации на Ближнем Востоке читайте в материале «Иран готов вписать соседа в долю».

Алена Миклашевская