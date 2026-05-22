Лионель Месси стал вторым футболистом-миллиардером

Состояние восьмикратного обладателя «Золотого мяча» аргентинца Лионеля Месси перевалило за отметку в $1 млрд, сообщает Bloomberg. Он стал вторым футболистом-миллиардером после португальца Криштиану Роналду.

Фото: Sam Navarro-Imagn Images / Reuters Лионель Месси

Сообщается, что 38-летний Месси, представляющий «Интер Майами», заработал порядка $700 млн в виде зарплаты и бонусных выплат. До рубежа в $1 млрд его заработок добрался, благодаря спонсорским контрактам и «другим доходам».

Состояние 41-летнего Роналду на момент включения в индекс миллиардеров составляло $1,4 млрд. С 2022 года португалец, пять раз выигрывавший «Золотой мяч», играет за «Ан-Наср» из Эр-Рияда.

Месси до перехода в «Интер Майами» выступал за «Барселону» и ПСЖ. Клуб из Флориды он представляет с 2023 года. В составе сборной Аргентины нападающий стал чемпионом мира (2022) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024), а также завоевал золото Олимпийских игр (2008). Всего на счету Месси 48 трофеев, он является самым титулованным футболистом в истории.

Арнольд Кабанов