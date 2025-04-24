Шойгу заявил о планах Запада создать аналог НАТО в Азии

Страны Запада пытаются развалить Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил в интервью ТАСС секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его словам, Запад взял курс на создание азиатского аналога НАТО.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Шойгу утверждает, что Лондон, Париж, Оттава и Брюссель продвигают тезис о неспособности АСЕАН адекватно реагировать на вызовы безопасности. «Особый расчет делается на возможность подтягивания к таким структурам Индии, однако она всем видом показывает, что не очень заинтересована в участии в таких альянсах»,— уверен секретарь Совета безопасности РФ.

По его мнению, тарифная политика президента США Дональда Трампа негативно влияет на политическую обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Сергей Шойгу добавил, что в АТР фиксируется постепенная милитаризация, в том числе посредством нагнетании ситуации вокруг Тайваня, помимо этого, провокационные действия предпринимаются на Корейском полуострове.

В АСЕАН входят десять стран: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Согласно докладу «Росконгресса», совокупный ВВП стран блока в 2023 году увеличился на 4,1%, до $3,8 трлн. Страны АСЕАН представляют собой третью экономику в Азии и пятую в мире после США, Китая, Германии и Японии. Товарооборот России и государств ассоциации достиг в 2023 году $22 млрд, показав рост на 14%. Но главными торговыми партнерами стран—членов АСЕАН за пределами ассоциации остаются Китай и США.

Подробности — в материале «Ъ» «Глобальный Юго-Восток».