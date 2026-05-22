«Динамо» вспомнило сказку Шварца

Немецкий тренер спустя четыре года вновь возглавил динамовцев

Московское «Динамо», провалившее очередной сезон, попытается снова выбраться на ведущие позиции в российской футбольной иерархии с помощью тренера, который однажды уже добрался до них с этим клубом. Расставшись c Роланом Гусевым, трудившимся с декабря прошлого года, динамовцы назначили на должность главного тренера Сандро Шварца. Немецкий специалист покинул четыре года назад «Динамо» и Россию по причинам не спортивным, а политическим, а после этого до нового приглашения в отечественную команду с переменным успехом работал в родной Германии и США.

В сезоне-2021/22 московское «Динамо» под руководством Сандро Шварца, демонстрируя интересный футбол, заняло в чемпионате России третье место и вышло в финал Кубка страны

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Московское «Динамо» сообщило о двух кадровых решениях. Пост его главного тренера в связи с истечением срока контракта покинул Ролан Гусев, которого поблагодарили за «годы плодотворной работы» в клубе и «проявленные на всех этапах высокий профессионализм и ответственность». Сам Гусев в своем прощальном заявлении отметил, что в прошедшем российском футбольном сезоне (официально он завершится Суперфиналом Кубка страны, в котором 24 мая сыграют «Краснодар» и «Спартак») он вместе с командой «пережил много запоминающихся моментов», «красивые победы» и «обидные поражения», а ее футболисты «профессионально делали свою работу и в сложной турнирной ситуации не опустили руки, проявили жажду борьбы и командный дух», что «позволило показать во втором круге чемпионата результат, за который не стыдно».

Понятно, почему Ролан Гусев акцентировал внимание именно на втором круге турнира. Гусев, входивший в тренерский штаб «Динамо» с 2023 года, еще в прошлом сезоне недолго исполнял обязанности наставника команды после увольнения Марцела Лички. Однако наставником полноценным он впервые стал только в декабре 2025-го, после того как динамовцев покинул в первой половине сезона совмещавший клубную деятельность с руководством национальной сборной Валерий Карпин.

Результаты совмещения оказались печальными. «Динамо», которое весной 2024 года чуть не добыло золото чемпионата, упустив его в заключительном туре, а весной 2025-го оценило пятое место как крайне неудачный исход турнира, при Карпине упало в нижнюю часть таблицы.

С Гусевым оно чуточку улучшило показатели и 17 мая финишировало в первенстве седьмым. В Кубке страны динамовцы оступились в шаге от Суперфинала, уступив «Краснодару» в финале «Пути РПЛ» в серии пенальти.

Преемником Ролана Гусева, который попытается вернуть незадачливого гранда в соответствующую его амбициям, кадровым и финансовым возможностям (по версии Transfermark, по стоимости заявки — €111 млн — он уступает только выигравшему золото чемпионата «Зениту», «Спартаку» и краснодарцам, чемпионам прошлогодним) нишу, оказался Сандро Шварц. Клуб проинформировал, что заключил с ним трехлетний контракт.

Шварц, ученик знаменитого Юргена Клоппа, принесшего множество трофеев «Ливерпулю», и друг спортивного директора «Динамо» Желько Бувача, уже трудился в московском клубе.

И союз выглядел весьма плодотворным. Немец попал в «Динамо» осенью 2020 года, а во втором своем сезоне в этой команде поставил ей такую интересную игру, что динамовцы, до его прихода державшиеся довольно скромно, некоторое время казались опасными конкурентами доминировавшему в то время в отечественном футболе «Зениту». Немножко подпортила блестяще складывавшийся сезон разве что его концовка. «Динамо» на излете чемпионата рухнуло со второго места на третье, пропустив вперед «Сочи», а в решающем матче Кубка России потерпело поражение от «Спартака».

Сразу после него Сандро Шварц ушел из «Динамо». В основе его решения лежали причины не спортивные, а политические. В 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, из России уехала львиная доля иностранных тренеров, некоторые из которых, как и Шварц, со временем стали гораздо спокойнее воспринимать специфику геополитической ситуации.

Что касается минувших после его расставания с динамовцами четырех лет, то Сандро Шварц в этот период точно не терял тонус. Тренировал он постоянно — правда, с переменным успехом. Сначала ему доверили крайне небогатую по меркам высшего немецкого дивизиона «Герту». Из нее Шварца выгнали, не дождавшись окончания сезона: берлинцы застряли в подвале таблицы и вылетели во вторую по рангу лигу. После этого Сандро Шварц перебрался в США и в лиге местной — MLS — сотворил что-то вроде сенсации. С невысоко котировавшимся «Нью-Йорк Ред Буллс» он в 2024 году добрался до финала play-off, в котором не справился с «Лос-Анджелес Гэлакси». В следующем чемпионате, однако, повторить взлет не удалось. Ньюйоркцы скверно выступили в регулярном первенстве и остались без кубковой стадии.

Алексей Доспехов

  • Газета «Коммерсантъ» №90 от 23.05.2026, стр. 4

