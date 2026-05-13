Аэропорт Вильнюса приостанавливал работу из-за метеозонда с контрабандой сигарет

В международном аэропорту Вильнюса в ночь на 13 мая вводили ограничения на полеты из-за метеозонда с контрабандой. Объект предположительно запустили с территории Белоруссии, он приземлился в Каунасе. Груз содержал 9 тыс. пачек сигарет, сообщили в департаменте полиции.

Кто должен был забрать контрабанду — неизвестно, передает ТАСС. Работу аэропорта приостанавливали на час, что повлияло на штатное выполнение двух авиарейсов. Один из них перенаправили в Копенгаген, другой пришлось задержать.

В 2026 году это уже восьмой подобный инцидент для вильнюсского аэропорта, пишет агентство. Между Литвой и Белоруссией уже возникал конфликт из-за воздушной контрабанды сигарет. В октябре прошлого года Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией. Минск в ответ прекратил пропуск литовских грузовиков. К январю грузовые перевозки на границе двух стран постепенно возобновились.