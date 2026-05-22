Число погибших от Эболы в ДР Конго достигло 177

В Демократической Республике Конго (ДРК) зарегистрировано 750 предполагаемых случаев заражения вирусом Эбола. Число погибших достигло 177. Такой оценкой поделился гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус в X.

При этом большая часть случаев инфицирования и смертей остается неподтвержденной. Сейчас лабораторное подтверждение получили только 82 заражения и семь смертей. По словам господина Гебреисуса, ВОЗ направила дополнительный персонал в конголезскую провинцию Итури — эпицентр вспышки. Среди заболевших — один гражданин США, который работал в ДРК и был переведен в Германию для лечения, сообщил глава ВОЗ.

В Уганде, по данным Тедроса Гебреисуса, ситуация стабильна — два подтвержденных случая инфицирования и одна зарегистрированная смерть. Новых случаев не зарегистрировано.

«Эти показатели меняются по мере улучшения эпидемиологического надзора и лабораторной диагностики, однако насилие и нестабильная обстановка затрудняют реагирование, — отметил гендиректор ВОЗ. — Я нахожусь в постоянном контакте с властями пострадавших стран для координации мер реагирования».

Сегодня в городе Рвампаре на востоке ДРК местные жители сожгли мобильный госпиталь, после того как им запретили забрать тело погибшего от Эболы родственника. Протестные акции из-за установленных правил захоронения, которые противоречат местным похоронным обрядам, начались также в провинции Итури. Кроме того, жители обеспокоены недостаточной эффективностью системы здравоохранения.

