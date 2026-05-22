ЦБ обсуждает с Минцифры включение всех банков в «белые списки»

Из-за технологических сложностей финансовые организации будут включать в «белые списки» постепенно, заявила председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. По ее словам, сначала туда включат крупные банки и страховщики.

«По информации Минцифры, у существующих сейчас технологий есть ограничения. Пока невозможно подключить все банки. Поэтому будет поэтапность, и тоже эта поэтапность должна быть справедливой, как мы понимаем»,— сказала госпожа Набиуллина на съезде Ассоциации банков России, передает корреспондент «Ъ».

Глава ЦБ отметила, что диалог с Минцифры по этой теме необходимо продолжать. Она считает, что в «белые списки» должны быть включены все кредитные организации, получившие лицензию. «Иначе те, кто включен в эти списки, он обеспечивает гарантированную бесперебойность, кто не включен, он теряет в конкурентной борьбе. И это, конечно, неприемлемо»,— добавила глава ЦБ.

По данным РБК, в октябре 2025 года ФСБ направила нескольким банкам требования об установке

систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), указав на распространение на них статуса организаторов распространения информации. Закон обязывает такие компании хранить данные о фактах передачи сообщений и пользователях на территории России. Из-за несоблюдения требований приложения не включают в «белые списки».

