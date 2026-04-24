Сын Героя Советского Союза добился выплаты за жилье в курском приграничье

Суд признал незаконным отказ администрации Суджанского района в предоставлении жилищного сертификата Александру Дьяконову, владевшему жилым домом в селе Киреевка на улице имени его отца — Героя Советского Союза Николая Дьяконова. Дом был разрушен в результате действий ВСУ во время вторжения в Курскую область. За истцом признано право на получение выплаты. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Николай Дьяконов (1925-1982) — майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945). Родился в деревне Александровка Пензенской губернии в крестьянской семье. В январе 1943-го был призван на службу в РККА. С февраля того же года — на фронтах ВОВ. К лету 1944-го красноармеец Николай Дьяконов был наводчиком ручного пулемета 415-го стрелкового полка 1-й стрелковой дивизии 70-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши. В июне 1950-го майор был уволен в запас. В 1953-м окончил Пензенскую сельскохозяйственную школу, после чего работал агрономом, бригадиром колхоза, заведующим производственным участком колхоза «Ленинский путь» в Киреевке. С 1973 года был председателем Киреевского сельского совета Суджанского района.

Администрация отказала Александру Дьяконову, сославшись на отсутствие у него документа, подтверждающего, что жилое помещение до обстрелов соответствовало требованиям статей 15 и 16 Жилищного кодекса РФ. В 2011 году дом был признан межведомственной комиссией непригодным для проживания из-за износа конструкций, а его хозяин как член семьи умершего участника Великой Отечественной войны получил социальную выплату на улучшение жилищных условий и купил квартиру в Курске. При этом Александр Дьяконов не покинул дом, в котором был зарегистрирован с 1980 года, и фактически отстроил его заново за свой счет. Установлено, что по состоянию на 6 августа 2024 года он постоянно проживал в доме, оплачивая газ и свет.

«Суд пришел к однозначному выводу: отказ администрации незаконен, поскольку истец относится к категории граждан, имеющих право на меры социальной поддержки. Его дом отвечал требованиям статей 15 и 16 ЖК РФ, что подтверждено письменными доказательствами и показаниями свидетелей»,— пояснили в объединенной пресс-службе.

По данным судебной картотеки, речь идет о строении площадью 87,3 кв. м. Ответчиками по иску выступили администрация Суджанского района, министерство восстановления, развития приграничья и строительства Курской области, региональное министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, а также областное казенное учреждение «Дирекция по жилищным субсидиям». Ни один представитель ответчиков на судебное заседание не явился.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» писал о внесении в постановление правительства РФ изменений, которые позволяют выдавать сертификаты за утраченное жилье в приграничье долевикам — соразмерно их доле и вне зависимости от права на сертификат других собственников.

Денис Данилов