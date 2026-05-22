Испания выделит €50 млн на вооружение Украины по программе США

Правительство Испании намерено выделить дополнительные €50 млн для военной помощи Украине, сообщил глава МИД страны Хосе Мануэль Альбареc. Королевство направит средства по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), через которую европейские страны закупают оружие у США для передачи Украине, передает издание Infobae.

Заявление испанского министра иностранных дел прозвучало на встрече глав МИД стран НАТО, на которой присутствовал и украинский министр Андрей Сибига. Во время брифинга генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны-участницы альянса увеличить военную поддержку Украине, поскольку сейчас основная нагрузка лежит на «шести-семи» странах.

В декабре 2025 года Испания выделила Украине около €2 млрд, включая военную поддержку. Осенью того же года в Мадриде появился специальный офис по восстановлению Украины. Годом ранее королевство направило Киеву транш военной помощи на €1 млрд.