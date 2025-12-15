Испания направила Украине €2 млрд помощи

Испания выделила Украине около €2 млрд, включая военную поддержку. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес на пресс-конференции, передает ТАСС.

Господин Санчес рассказал, что три месяца назад в Мадриде был создан специальный офис по восстановлению Украины, который займется вопросами реформ и модернизации. В ноябре, после встречи с президентом Владимиром Зеленским, испанский премьер уже пообещал направить Украине €615 млн.

На прошлой неделе Совет Евросоюза утвердил новый пакет макрофинансовой помощи Украине по линии Ukraine Facility. Объем выделенных средств составит €2,3 млрд.