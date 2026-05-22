ЦБ призвал банки внимательнее следить за заемщиками с высокой долговой нагрузкой

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина призвала банки внимательно следить за кредитными рисками компаний-заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Такое заявление глава регулятора озвучила на съезде Ассоциации банков России.

«Те заемщики, которые уже набрали большую долговую нагрузку, требуют особого внимания», — подчеркнула Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «Ъ». Госпожа Набиуллина напомнила, что в 2025 году Центробанк разрешил банкам не создавать допрезервы при реструктуризации кредитов, если заемщики предоставляют бизнес-планы по восстановлению платежеспособности.

«Дополнительные резервы, тем не менее, могут потребоваться», — подчеркнула глава ЦБ. Она призвала банки тщательно анализировать, как такие заемщики выполняют свои плановые показатели, и при необходимости создавать резервы для обеспечения финансовой устойчивости. «Мы понимаем, что экономика проходит через сложный период, — отметила Эльвира Набиуллина. — Но задача банков — корректно оценивать риски, корректно оценивать финансовое положение своих заемщиков».

Согласно материалам Центробанка, по итогам 2025 года банки увеличили отчисления в резервы, в том числе по корпоративным заемщикам, инвестициям в экосистемный бизнес и проблемным активам. Показатель вырос на 199% — до 230 млрд руб.