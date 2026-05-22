Цены на жилье в Москве шокировали главу департамента Центробанка

Директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка (ЦБ) Александр Данилов заявил, что 1 кв. м жилья в Москве сейчас стоит 1,9 млн руб. Господин Данилов признался, что пребывает «в шоке» от таких цен.

«Я смотрю на эти объявления, смотрю на эти цены (на жилье.— "Ъ"). Я, честно говоря, в шоке, по-простому. Я не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Это мое мнение»,— сказал глава департамента ЦБ на конференции Сбербанка (цитата по «Газете.ru»).

По словам Александра Данилова, сейчас доля госпрограмм снижается, и идет донастройка программ господдержки и семейной ипотеки, в то время как рыночная ипотека набирает обороты. Он считает, что «нужно найти новый баланс». «Что будет с ценами — большой вопрос»,— добавил представитель ЦБ (цитата по РБК).

По данным ЦИАНа, ценовой разрыв между новостройками и вторичным жильем в крупных городах России начал сокращаться. Если в начале года готовые квартиры были на 26% дешевле строящихся, то в мае показатель сократился до 23%. Средняя стоимость первичного предложения в 40 крупных городах страны с начала года увеличилась на 2,2%, до 186 тыс. руб. за 1 кв. м.

