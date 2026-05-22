Немец Сандро Шварц вновь возглавил «Динамо»

Московский футбольный клуб «Динамо» назначил Сандро Шварца на пост главного тренера команды. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано до лета 2029 года. По данным газеты «Спорт-Экспресс», зарплата Шварца составит €1,7 млн за сезон. Также в штаб команды войдет Волкан Булут.

Немецкий специалист ранее тренировал «Динамо» с 2020 по 2022 год. Под его руководством клуб стал бронзовым призером чемпионата страны и дошел до финала кубка страны в сезоне-2021/22. После ухода из московской команды Сандро Шварц тренировал немецкую «Герту» и «Нью-Йорк Ред Буллс», который вывел в финал play-off североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

На посту главного тренера «Динамо» Сандро Шварц сменил Ролана Гусева. Столичная команда завершила сезон на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Также клуб не смог выйти в Суперфинал Кубка России, уступив «Краснодару» в серии пенальти.

Таисия Орлова