Рекордные 274 человека взошли на Эверест со стороны Непала за день

Рекордное число альпинистов — 274 человека — совершили восхождение на Эверест со стороны Непала за один день, 20 мая 2026 года. Среди них был россиянин Рустам Набиев, покоривший вершину на одних руках. Об установлении нового рекорда сообщает BBC.

Фото: @rustam_nabiev92

Предыдущий рекорд по числу покоривших вершину установлен 22 мая 2019 года, когда на гору поднялись 223 альпиниста.

В этом году почти 500 иностранным альпинистам были выданы разрешения на восхождение на вершину, что также стало рекордом.

