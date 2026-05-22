Фестиваль котовской неваляшки пройдет в Тамбовской области

В городском парке Котовска Тамбовской области 23 мая пройдет традиционный фестиваль котовской неваляшки. В этот раз он будет посвящен Году единства народов России. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цех по производству неваляшек на Тамбовском пороховом заводе

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Цех по производству неваляшек на Тамбовском пороховом заводе

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В программу фестиваля включены костюмированное шествие, мастер-класс по созданию уникальной неваляшки, гала-концерт детских творческих коллективов Котовска и Тамбовской области и другие мероприятия более чем на 40 тематических и развлекательных площадках. Также запланирована продажа сувениров.

Это будет шестой фестиваль котовской неваляшки в регионе. В 2018 году он стал победителем финала регионального конкурса национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

В Котовске неваляшки производятся на специализированном предприятии ООО «Котовские неваляшки» и на ФКП «Тамбовский пороховой завод». По данным «Ъ-Черноземье» на начало января, второе предприятие приостановило выпуск игрушек. Тогда же стало известно, что «Котовские неваляшки» планируют вложить 20 млн руб. в расширение производства.

Алина Морозова