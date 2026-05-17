21 поддельную денежную купюру обнаружили в Удмуртии.

В Ижевске выявили 21 поддельную денежную купюру достоинством 100 долларов США. Возбуждено уголовное дело по статье о производстве и хранении фальшивых денег (ст. 186 УК, до восьми лет лишения свободы), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

«Данные банкноты поступили от гражданина: купюры мужчина обнаружил после смерти матери»,— говорится в сообщении.

Региональное МВД рекомендует гражданам проявлять бдительность при расчетах и не пытаться сбыть купюру, вызвавшую подозрение.

Напомним, в третьем квартале 2025 года в Удмуртии выявили шесть поддельных купюр номиналами по 5 тыс. руб. и 1 тыс. руб.