Глава МИД Венгрии допустила встречу с Лавровым

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан, сменившая на этом посту Петера Сийярто, не исключает возможной встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом она заявила в интервью изданию Valas Online.

По словам госпожи Орбан, Венгрия считает Россию важным игроком и стремится выстраивать со страной прагматичные отношения. «Если нам будет что обсудить на уровне министров иностранных дел, такая встреча состоится. Почему бы и нет?» — ответила Анита Орбан на вопрос о потенциальных контактах с Сергеем Лавровым.

14 мая посол России в Венгрии Евгений Станиславов впервые встретился с Анитой Орбан — беседа состоялась вскоре после сообщений об ударах БПЛА по Закарпатской области на западе Украины. Господин Станиславов разъяснил венгерской стороне, что удары наносились исключительно по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которыми пользуются ВСУ.

Позднее российский посол называл первые контакты с новым правительством Венгрии деловыми и обнадеживающими. По его словам, Москва готова продолжать сотрудничество с Будапештом в энергетике и рассчитывает на скорейшее возобновление диалога по АЭС «Пакш-2».