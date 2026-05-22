«Россети Тюмень» направили на повышение надежности энерготранзита в ЯНАО свыше 26 млн рублей

«Россети Тюмень» завершили плановый капитальный ремонт высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) в ЯНАО. Энергообъект обеспечивает электроснабжение инфраструктуры Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения. На технические мероприятия компания направила 26,6 млн рублей.



В ходе работ на участке ЛЭП протяженностью 58 километров специалисты установили 190 межфазных изолирующих распорок. Устройства ограничивают амплитуду колебаний и предотвращают опасное сближение проводов в пролетах энерготранзита при ветровых нагрузках и сбросе гололедно-изморозевых отложений. В качестве новых комплектующих энергетики использовали материалы отечественного производства.

Трасса линии электропередачи проходит по сложному заполярному ландшафту со множеством оврагов, болот и озер. В связи с этим для доставки оборудования и двух бригад в составе 12 энергетиков привлекались три колесных вездехода на шинах сверхнизкого давления. В плановых мероприятиях также были задействованы две автовышки с высотой подъема 29 метров. Специально для доступа спецтехники в труднопроходимую местность, в которой расположена ЛЭП, свыше 35 километров пути были проложены с помощью трех бульдозеров на гусеничном ходу.

Капитальный ремонт выполнен в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Своевременно проведенные работы позволили повысить надежность электроснабжения крупного центра добычи углеводородов в главном газодобывающем регионе России.

