Россия увеличила на треть экспорт электроэнергии в Казахстан в первом квартале

Поставки электроэнергии из России в Казахстан в первом квартале 2026 года выросли на 33% год к году и достигли 930 млн кВт-ч. Об этом сообщили в пресс-службе российского оператора поставок электроэнергии «Интер РАО».

Доля Казахстана в российском экспорте электроэнергии в январе–марте составила 44%. Еще 16,6% пришлось на поставки в Монголию. Их объем в первом квартале года снизился на 16,6% и составил 250 млн кВт-ч. Импорт электроэнергии в Россию за отчетный период снизился на 3,7% — до 520 млн кВт-ч. Из них 480 млн кВт-ч пришлось на Казахстан, объем поставок откуда снизился на 2%.

Член правления «Интер РАО» Александра Панина рассказала, что компания планирует в 2026 году сохранить поставки в Казахстан на уровне прошлого года. При этом, по ее словам, «Интер РАО» внимательно наблюдает за планами Казахстана отказаться с 2027 г. от импорта электроэнергии из России.

Госпожа Панина указала на курс соседних стран на энергонезависимость и отметила, что дальнейшие поставки будут зависеть от конкурентоспособности российской электроэнергии на местных рынках.

5 мая замглавы казахстанского Минэнерго Сунгат Есимханов говорил о планах отказаться от поставок электроэнергии из России с 2027 года, поскольку страна сможет закрывать потребности самостоятельно. В 2026 году Казахстан намерен закупить примерно 1–1,2 млрд кВт-ч, отметил господин Есимханов. В 2025-м этот показатель составил 1,5 млрд кВт-ч.