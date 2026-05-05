Казахстан с 2027 года хочет отказаться от закупок электроэнергии у России

Казахстан планирует отказаться от поставок электроэнергии из России с 2027 года, заявил замглавы Минэнерго страны Сунгат Есимханов. По его словам, у страны будет достаточно мощностей, чтобы закрыть потребности самостоятельно.

Господин Есимханов отметил, что в случае введения в эксплуатацию новых энергетических объектов к концу года закупать электроэнергию из России не придется. По словам чиновника, дефицит электроэнергии в Казахстане ежегодно снижается: в 2024 году он составлял 2,1 млрд кВт-ч, а в 2025 году — около 1,5 млрд кВт-ч.

«В этом году мы прогнозируем, что будет где-то 1–1,2 млрд кВт-ч», — отметил замминистра (цитата по ТАСС). Он добавил, что в 2027 году казахстанские власти планируют обнулить этот показатель.

В январе министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что страна планирует полностью закрыть потребности в закупках электроэнергии к концу первого квартала 2027 года. Сейчас в Казахстане ведется работа по 81 проекту суммарной мощностью 15,3 ГВт, отметил тогда министр. В январе Казахстан заключил с компанией из Сингапура контракт на строительство трех ТЭЦ, которые ранее планировалось строить при участии России.