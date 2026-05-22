США хотят защититься от иностранных судебных решений по санкционным спорам

28 апреля Сенат США принял законопроект «Закон 2025 года о защите американцев от российских судебных разбирательств» (Protecting Americans from Russian Litigation Act of 2025). Он блокирует исполнение в США иностранных судебных и арбитражных решений, связанных с соблюдением американских санкций или экспортного контроля. Несмотря на название, закон применяется к любым иностранным решениям, а не только к российским.

Здание Верховного суда США в Вашингтоне

Фото: Eric Lee / Reuters Здание Верховного суда США в Вашингтоне

Документ запрещает подавать в суды США иски о принудительном исполнении решений иностранных судов и арбитражей, если спор возник или связан с соблюдением санкций США, экспортного контроля либо ответных иностранных законов. Ответчик вправе перевести такое дело в американский федеральный окружной суд, который обязан его прекратить.

Закон содержит важные исключения: он не ограничивает полномочия американского президента и ведомств (включая OFAC), сохраняет права жертв терроризма, пыток, внесудебных убийств, саботажа или захвата заложников (связанных с США) и членов их семей, не затрагивает договорные споры, подлежащие рассмотрению в судах или арбитраже на территории США.

Также в закон включено определение «санкций США»: это ограничения, введенные на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) или иных норм, включая законодательство об экспортном контроле. При этом импортные пошлины в это определение не входят.

На практике закон защищает американские компании от взысканий за рубежом за неисполнение договоров из-за санкций. Далее законопроект поступит в Палату представителей, в случае принятия он будет применяться к делам, находящимся на рассмотрении на дату вступления в силу или после нее.

Варвара Кеня