Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом на юге Москвы

Автобус врезался в припаркованный грузовик на юге Москвы. Пострадали шесть человек, включая ребенка, сообщили в столичной Госавтоинспекции. На месте работают сотрудники ГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла на Ереванской улице. В пресс-службе «Мосгортранса» уточнили «Интерфаксу», что столкновение произошло примерно в полдень. Среди пострадавших — водитель автобуса.

По информации Telegram-канала 112, ДТП произошло возле ТЦ «Эльбрус». Канал утверждает, что всего пострадали восемь человек, трех из которых госпитализировали. Водителя автобуса зажало в кабине.

Никита Черненко