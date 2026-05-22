В Челябинске дочь погибшего на СВО бойца отдала мошенникам 7,5 млн рублей

Отдел полиции «Северо-Западный» УМВД России по Челябинску возбудил уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) после заявления дочери военного, погибшего на СВО. Она заявила, что отдала мошенникам выплату, полученную после смерти родственника, в размере 7,5 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Как рассказала 18-летняя девушка, она получила звонок с информацией, что как дочери погибшего ей полагаются дополнительные выплаты. Для их перевода необходимо назвать код из смс-сообщения. После выполнения условия с местной жительницей связался якобы представитель силового ведомства. Он убедил горожанку в том, что неизвестный получил доступ к ее личному кабинету на портале «Госуслуги» и может воспользоваться персональными данными для снятия денег. Тогда девушка перечислила часть денег на «безопасные» счета, а оставшиеся средства сняла со счета и передала прибывшему курьеру. Общая сумма ущерба составила около 7,5 млн руб.

Виталина Ярховска