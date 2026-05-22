В Пулково заработает регистрация по биометрии к ПМЭФ

В петербургском аэропорту Пулково на постоянной основе запустят сервис регистрации и прохождения контроля по биометрии. Для таких пассажиров организуют приоритетный проход в зону ожидания внутренних вылетов — это значительно ускорит проверочные процедуры перед посадкой.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе банка ВТБ, сейчас сервис «Мигом» работает в тестовом режиме. К Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) технология заработает в полноценном формате. На первом этапе сервис будет доступен для пассажиров шаттлов между Москвой и Петербургом. Сдать биометрию можно будет с 1 июня в отделениях банка или в МФЦ.

По прогнозам аэропорта Пулково, к 2028 году сервисом будут пользоваться около 4 млн человек. В дни ПМЭФ воздушная гавань ожидает полмиллиона пассажиров (в прошлом году за время форума обслужили около 300 тыс.).

«Внедрение биометрии — первый шаг к созданию полностью бесшовной среды для пассажиров»,— отметил гендиректор ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» Леонид Сергеев.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня 2026 года. ПМЭФ включает деловые сессии, культурные события «Петербургские сезоны» и Международный молодежный день, который состоится 6 июня.

Карина Дроздецкая