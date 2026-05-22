ЕС на год приостановил действие пошлин на некоторые удобрения

Совет Евросоюза приостановил действие таможенных пошлин на некоторые виды удобрений на один год. Однако эта мера не распространится на Россию и Белоруссию, указано в коммюнике Совета.

«ЕС решил, что приостановка не будет применяться к товарам, импортируемым из России. Также она не будет применяться к товарам, импортируемым из Белоруссии»,— следует из заявления (цитата по «Интерфаксу»).

Данное решение обеспечит европейским фермерам «лучший доступ к надежным поставкам удобрений». Это хорошая новость как для сельскохозяйственного сектора, так и для потребителей ЕС, оценили в Совете. В то же время ЕС ускоряет отказ от российской и белорусской продукции и создает «более устойчивые цепочки поставок и партнерства в глобальном масштабе».

В публикации Совета уточняется, что таможенные пошлины приостанавливают на ключевые азотные удобрения, используемые в сельскохозяйственном производстве в ЕС. Речь идет о мочевине и аммиаке. Эта мера, как считают в Брюсселе, направлена на снижение затрат для фермеров и производителей удобрений в ЕС. Приостановка вступит в силу на следующий день после ее публикации в «Официальном журнале» ЕС и будет действовать весь год.

Ранее депутат Европарламента Желяна Зовко сообщила, что представители Евросоюза утвердили текст торгового соглашения с США. ЕС и Вашингтон заключили торговую сделку в июле 2025 года. По условиям соглашения европейские товары, поставляемые в Соединенные Штаты, будут облагаться 15-процентной пошлиной. Однако соответствующий законопроект до сих пор не был одобрен Евросоюзом. Президент США Дональд Трамп в ответ грозил повысить размер пошлин.

