В Петербурге не планируют убирать водителей из беспилотных трамваев

«Умные» трамваи, курсирующие в Санкт-Петербурге, не останутся без водителей, заявил председатель комитета по транспорту Денис Минкин на деловом завтраке в рамках фестиваля «ТранспортФест». По мнению господина Минкина, человек в вагоне необходим для решения вопросов пассажиров и при неординарных ситуациях.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Трамвай — это не грузовик, который везет песок. В трамваях возникают человеческие проблемы. Например, у ребенка ногу зажимает дверью. Ее будет зажимать и в 2026 году, и в 2050-м. Бабушке тяжело зайти в трамвай, она падает. И так же будет и в 2100 году. Человеку может стать плохо, иногда люди умирают — кто-то должен зафиксировать смерть. Можно, наверное, поставить какие-то датчики, но это неадекватное увеличение цены. Поэтому я уверен, что на транспортных средствах человек нужен для вот таких ситуаций. А если так, то почему не водитель? Мы ничего экономически не сократим. У него будет максимальная помощь [от электронной системы активной помощи водителю]. Убирать водителей мы не планируем»,— выступил Денис Минкин.

Чиновник отметил, что в Санкт-Петербурге автопилотирование внедрили за четыре года до Москвы. Всего в городе курсирует 350 «умных» трамваев, которые оснащены системой активной безопасности и помощи водителю. В Москве беспилотные трамваи с автопилотом и водителем-испытателем пока работают в тестовом режиме.

Надежда Ярмула