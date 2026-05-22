Врио белгородского губернатора проверил обновление объектов по госпрограмме в Новооскольском округе

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев посетил в Новооскольском округе ключевые объекты, обновление которых проходит по федеральному проекту в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Врио главы региона, в частности, посетил площадку детского сада №8 «Лукоморье», где завершают первый капремонт с момента постройки здания в 1980 году. По состоянию на конец мая все работы выполнены, сообщили в пресс-службе облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Белгородской области Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

В ходе визита врио губернатора было принято решение открыть детсад уже 1 августа. Учреждение сможет принять почти 100 воспитанников. В нем, среди прочего, появятся новый актовый зал, кабинет ИЗО, спортивный и музыкальный залы. Прилегающая территория оснащена стадионом, автогородком, веревочным парком, интерактивными и спортивными площадками.

«Важное обновление — здесь будут закладывать интерес к труду с самого раннего возраста. У детей появится и свой сельский дворик с огородом, где вместе с воспитателями они будут выращивать овощи»,— написал господин Шуваев в своем Telegram-канале.

Врио главы региона также посетил Центр общей врачебной практики «Семейная медицина» в поселке Прибрежный. Строительство здания завершили в 2025 году. Сейчас медицинскую помощь там оказывают три специалиста: врач общей практики, стоматолог и медсестра. Учреждение обслуживает более 1,5 тыс. жителей поселка и близлежащих сел Косицыно и Песчанки.

Еще одним посещенным объектом стал местный Центр искусств и ремесел. Капремонт здания 1998 года постройки прошел в 2004-м. Сейчас в столярной, гончарной, ткацкой и арт-мастерских действуют 15 студий, в которых занимаются почти 200 детей. Услугами центра для проведения семейного досуга пользуются почти 3 тыс. новооскольцев.

Кроме того, Александр Шуваев заглянул в родную для него школу №1 имени княжны Романовой, где встретился со своей первой учительницей Валентиной Гуровой. По словам врио губернатора, именно она заложила в нем дисциплину, тягу к знаниям и уважение к Отечеству.

«Я всегда вспоминаю ее с огромной благодарностью. Спасибо вам за труд, за традиции и за то, что остаетесь надежной опорой для будущих защитников и созидателей родной земли»,— обратился к учительнице врио главы региона.

Накануне, 21 мая, «Ъ-Черноземье» сообщал, что Александр Шуваев побывал на Лебединском горно-обогатительном комбинате, провел рабочее совещание с руководством компании «Металлоинвест» и изучил ключевые показатели предприятия. В рамках реализации программы социально-экономического партнерства между регионом и «Металлоинвестом» в 2026 году на инвестпроекты развития городской инфраструктуры, а также в сфере образования и подготовки кадров будет выделено 3,9 млрд руб., из которых 1,5 млрд направит компания.

Денис Данилов