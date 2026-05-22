В Москве более 30 иностранцев задержаны за драку на свадьбе

Свадьба на юго-востоке Москвы закончилась массовой дракой. Было задержано 33 иностранца. Никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Инцидент произошел в кафе на улице Юных Ленинцев в Текстильщиках. Словесная перепалка переросла в драку. Задержанными оказались приезжие в возрасте от 17 до 60 лет. В отношении 24 иностранцев составлены административные протоколы о мелком хулиганстве (20.1 КоАП). Еще трое признаны нарушившими правила въезда либо режима пребывания в России (ч. 3 ст. 18.8 КоАП). Одного из них выдворят из страны.

В отношении шести человек возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК; максимальное наказание — до семи лет колонии). Они заключены под стражу, какие-либо подробности о фигурантах не приводятся.