Пашинян исключил рост цен на поставки российского газа в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил возможность повышения цен на поставляемый из России природный газ. Об этом господин Пашинян заявил на брифинге.

«Между Арменией и Россией есть договор, который действует, и этот договор является взаимовыгодным»,— ответил господин Пашинян на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что стороны пришли к четким стратегическим договоренностям по цене на газ, и они должны соблюдаться.

В начале апреля президент России Владимир Путин на переговорах с господином Пашиняном отметил разницу в ценах на газ в России и Европе. По его данным, европейские цены «зашкаливают» за $600 за 1 тыс. куб. м, а Россия продает газ Армении за $177,5 за тыс. куб. м.

Единственный поставщик природного газа в Армению — «Газпром». Поставки осуществляются транзитом через Грузию. Базовое соглашение между Россией и Арменией, определяющее общие принципы определения цены на поставки газа, стороны заключили в 2013 году. Договор действует до 2043 года.