В Приангарье паводком подтоплено 58 участков и 44 жилых дома

В поселке Тальяны Усольского района Иркутской области из-за выхода из берегов реки Тойсук подтопленными оказались 58 приусадебных участков и 44 жилых дома, в которых проживают 113 человек, в том числе 20 детей. По информации регионального ГУ МЧС России, уровень воды в реке на утро 22 мая составлял 246 см при отметке неблагоприятного гидрологического явления в 220 см.

На месте работают сотрудники МЧС России, областные спасатели, специалисты муниципалитета, всего задействованы 34 человека и 11 единиц техники. В готовности к реагированию — аэромобильная группировка. В Тальянах организовано оповещение жителей о порядке действий в случае ухудшения ситуации и возможной эвакуации, оказывается адресная помощь.

Также под особым контролем находится ситуация в Иркутске в микрорайоне Горький, поселке Култук Слюдянского района и селе Баклаши Шелеховского района. В них подтоплений не зафиксировано, но отмечается повышение уровня воды в реках Иркут и Култучная, возможно затопление пониженных участков местности.

Как сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем Telegram-канале, для предотвращения подтоплений принято решение об уменьшении уровня сброса воды на Иркутской ГЭС с 1,6 тыс. кубометров в секунду до 1,5 тыс. кубометров в секунду. Со ссылкой на «осторожные прогнозы синоптиков», господин Кобзев заявил, что в ближайшие дни должны наступить стабилизация гидрологической обстановки и спад уровня воды в реках.

