С 1 сентября 2026 года в российских медучреждениях может появиться новая медицинская специальность — врач по медицине здорового долголетия. Об этом со ссылкой на проект приказа Министерства здравоохранения РФ сообщило «РИА Новости». В настоящее время проект документа о введении новой должности проходит внутриведомственное согласование. В Минздраве уточнили, что работать врачами по медицине здорового долголетия смогут выпускники медвузов, прошедшие ординатуру по специальностям «гериатрия», «терапия» или «общая врачебная практика (семейная медицина)». Предполагается, что специалисты нового профиля заблаговременно будут выявлять факторы риска и признаки развития заболеваний у пациентов. Врач высшей категории, кандидат медицинских наук, глава группы медицинских компаний CL Феликс Гамзаев считает, что функции врача медицины здорового долголетия гораздо шире, чем профилактика и выявление заболеваний.



«Появление новой специальности — это ответ на вызовы современности, связанные с общемировым трендом старения населения. По данным Росстата, в России проживают около 35,6 млн человек старше 60 лет, это более 24% всего населения страны. Доля пожилых продолжит расти. К 2030 году, по прогнозам Минздрава, она превысит 25% населения, а к 2046 году приблизится к 30%.

Подобная ситуация сопряжена с существенной нагрузкой на отечественное здравоохранение, поскольку "серебряное поколение", как правило, страдает сердечно-сосудистыми, онкологическими, неврологическими заболеваниями, сахарным диабетом и болезнями опорно-двигательного аппарата. Глава Минздрава Михаил Мурашко недавно озвучил такие цифры: разница в расходах на лечение граждан старшего возраста по сравнению с затратами на лечение трудоспособного населения составляет от 2 до 8 раз.

С другой стороны, увеличение продолжительности жизни открывает новые возможности как перед человеком, социумом, так и перед наукой. Биологи, врачи-генетики утверждают, что современный человек может прожить до 120 лет. Сроки старения сдвинулись в сторону увеличения. Люди сейчас в 80 лет чувствуют себя примерно так же, как чувствовали себя в 60 лет несколько десятилетий назад. И поэтому сегодня возникла необходимость перехода на медицину новейшего поколения — 3.0.

Основа медицины 3.0 — ранняя профилактика и диагностика болезней за десятки лет до начала их развития. Для этого необходимо проходить регулярные обследования, в ходе которых выявляются первичные неблагоприятные изменения в организме.

Цель медицины 3.0 — не просто лечить болезни, а долговременное повышение качества жизни человека. Я уверен, что в свое долголетие необходимо вкладываться. Инвестиция в качество жизни — это покупка дополнительных продуктивных десятилетий. Правильно инвестировать — значит, начинать с базовой диагностики, а не с бездумного приема БАДов и витаминов. Индивидуальный генетический паспорт должен быть у каждого человека, если он хочет прожить не просто долго, но и активно.

Врач медицины здорового долголетия — движущая сила медицины 3.0. Локомотивом внедрения такого проактивного и персонализированного подхода станет частная медицина.

Конечно, необходимо вести разъяснительную работу среди людей не только пожилого возраста, но и молодежи, ведь недавние исследования ученых доказали, что процессы старения на клеточном уровне запускаются уже в 25 лет. И здесь очень важен образ жизни. Генетика определяет продолжительность жизни лишь на 20–30%, тогда как 70–80% зависят от наших ежедневных привычек. Пожилой возраст — не приговор, как у нас принято считать, а вполне достижимый период комфортной, качественной и здоровой жизни».