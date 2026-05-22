ВСУ атаковали Шебекино и Яковлевский округ Белгородской области: есть раненые

В результате ударов дронов ВСУ по Белгородской области пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил оперштаб региона.

В районе хутора Жданов Яковлевского округа беспилотник атаковал «Газель», из-за чего пострадали двое мужчин. У одного из них диагностированы множественные осколочные ранения и ожоги различных частей тела. Второй получил осколочные ранения головы, ожоги лица и руки — его состояние оценивается как тяжелое. Бригады скорой помощи транспортируют раненых в областную больницу. Транспортное средство повреждено.

В городе Шебекино в результате атаки дрона на грузовик пострадал мужчина. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую центральную райбольницу. Медики диагностировали у него множественные осколочные ранения рук и ног, перелом голени. После оказания помощи пациент будет переведен в областную больницу. Автомобиль получил повреждения.

За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область не менее 157 раз. В результате пострадали три человека, один из них в тяжелом состоянии.

