Бизнес едет к станкам

У других подсмотреть и себя показать: в российских турагентствах говорят о лавинообразном росте промышленного туризма в Китай. Увеличилось и число поездок в КНР на выходные. В майские праздники, по данным «АльфаСтрахования», в сравнении с прошлым годом их стало на 188% больше. Почему бизнес устремился на китайские фабрики? И кому нужен промышленный туризм?

Индустриальные туры — самый быстрорастущий сегмент в поездках в Китай. Целью таких командировок становятся не только новые контракты по импорту продукции. Владельцы компаний снаряжают в путь менеджерские команды, специалистов по логистике и инженеров, а все для того, чтобы разобраться в деталях: как устроены технологические процессы, почему у коллег получается быстро и гораздо качественнее, чем еще полтора десятка лет назад?

Изначально точкой притяжения была Южная Корея, но сейчас фокус внимания сместился именно на КНР. Счет программам промышленного туризма идет на сотни, а деловую часть активно совмещают с культурной, рассказал глава отдела маркетинга China Travel Евгений Глотов. По его словам, польза при этом двойная за относительно небольшие деньги:

«Речь о посещении штаб-квартир крупных гигантов вроде Alibaba Group и DJI. Все это в некой мере можно превращать в тимбилдинг. Например, у Lenovo можно прийти на экскурсию и разделиться на две команды, посоревноваться, кто быстрее соберет планшет. Автомобили, логистика, медицина, роботостроение… На предприятиях показывают, как за 70 секунд из ничего на производственной линии роботами собирается внедорожный автомобиль. Минимальная цена — от $2,5 тыс. на человека».

Китайские концерны довольно открыты, а их политика конфиденциальности весьма лояльна, пояснил аналитик портала «Китайские автомобили» Денис Бобылев:

«Во время экскурсии, изучая производственную линию, украсть, так скажем, технологические идеи очень сложно. То, что не хотят демонстрировать, на общее обозрение и не выставят. Очень многие компании, не только российские, сейчас занимаются визитами в Китай. Так, Милан Неделькович, который недавно стал гендиректором BMW, посещал завод Great Wall Motor и изучал сборочные линии. Китайские делегации в ответ приезжают на российские заводы, но, к сожалению, мы с КНР не конкурируем по уровню такой зрелищности предприятий».

Дорогие форматы с размещением в пятизвездных отелях и корпоративными мероприятиями могут стоить и от $4 тыс. на человека. В ряде случаев корпоративные туры совмещают с пляжным отдыхом, например, на Хайнане. После этого может открыться отверточное производство уже в России, такой заряд солнечной бодрости, поделился опытом управляющий партнер группы «Престиж-авто» Алексей Бармин:

«Во время поездки можно увидеть процесс производства, материалы. Ну и конечно, любой тур может включать и немножко отдыха, почему бы и нет. В свое время мы работали с европейскими и американскими производителями. Но в последние несколько лет технологии в Китае шагнули далеко вперед.

Коллеги по цеху тоже ездят в такие туры, смотрят, как производят брендированные мотобайки, миниэлектрокары для гольфа, и как-то экспериментирует с ними. В основном это более бюджетные варианты, которые выпускаются уже под нашими наименованиями».

По оценкам собеседников “Ъ FM”, одной из сложностей в организации промышленных туров в Китай остается поиск отраслевых переводчиков. При этом в индустрии отмечают: чем выше число участников поездки, тем ниже оказывается стоимость поездки в расчете на человека.

