Мирра Андреева наиграла на фаворита

24 мая в Париже начинается Открытый чемпионат Франции — второй в нынешнем сезоне турнир Большого шлема. Сильнейшая российская теннисистка Мирра Андреева, которая нынешней весной выиграла наибольшее количество матчей на грунте среди игроков первой десятки мирового рейтинга, впервые начинает мейджор в числе главных претенденток на победу. Жеребьевка в целом сложилась для нее удачно, в то время как лидеру российского мужского тенниса Даниилу Медведеву уже в третьем круге может достаться очень трудный соперник.

Фото: Alessandra Tarantino / AP Мирра Андреева

Год назад соотношение сил в мировых теннисных элитах перед Roland Garros было принципиально иным. У мужчин примерно в равной степени на победу претендовали Карлос Алькарас и Янник Синнер, которые в итоге разыграли между собой титул в великолепном финале, продолжавшемся пять с половиной часов. У женщин перед стартом главным фаворитом выглядела Арина Соболенко, не справившаяся в решающем матче с тяжелыми погодными условиями и уступившая американке Коко Гауфф, чьи шансы на победу тоже котировались довольно высоко.

Сейчас травмированного Алькараса в Париже не будет, а Соболенко приехала туда с весьма посредственными результатами — лишь четырьмя победами в шести матчах, проведенных на грунтовом покрытии нынешней весной. Это один из худших показателей в элите Женской теннисной ассоциации (WTA). В топ-10 по соотношению побед и поражений на грунте лидирует восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева (11–3), а абсолютно лучшей на сегодняшний день в этом отношении является украинка Марта Костюк. Взяв титулы в Руане и Мадриде, где в финале ее соперницей была Андреева, она выиграла на земляных кортах в этом году все 11 своих матчей.

Жеребьевка развела Андрееву и Костюк в разные четверти нижней половины сетки.

То есть теоретически они могут встретиться в полуфинале, хотя до этого еще очень далеко. Адаптироваться к парижским кортам россиянке должна помочь встреча первого круга с француженкой Фионой Ферро, получившей wild card. В третьем круге Андреева теоретически выходит на чешку Марию Боузкову (27-я в мире), в четвертом круге — на другую, более опасную представительницу Чехии, финалистку Roland Garros 2023 года Каролину Мухову, которая сейчас замыкает топ-10, а в четвертьфинале — на вторую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана. Легкой такую сетку не назовешь, но и драматизировать ситуацию не стоит, поскольку стабильностью Мухова и Рыбакина в последние недели не отличаются. Что касается Арины Соболенко, которую, несмотря на недавние неудачи, многие считают главным фаворитом турнира, то до четвертого круга она должна дойти без особых сложностей, а вот дальше возможны варианты.

С Янником Синнером ситуация иная. Выиграв три грунтовых «мастерса» — в Монте-Карло, Мадриде и Риме, он считается безоговорочным претендентом на титул, от которого в прошлогоднем финале его трижды отделял один точный удар. Итоги жеребьевки для итальянца следует признать крайне удачными. Первые два матча он должен выиграть легко, а потенциальные оппоненты в третьем и четвертом кругах, 32-я ракетка мира француз Корантен Муте и Лучано Дардери — соотечественник Синнера, который стоит в рейтинге 16-м, едва ли будут представлять для него опасность.

Есть лишь один момент, намекающий на то, что у мирового лидера могут возникнуть определенные проблемы. Это прогноз погоды. В первые пять дней турнира в Париже температура воздуха будет превышать 30 градусов, да и дальше заметного ослабления жары пока не предвидится.

Синнер же на недавнем «мастерсе» в Риме в нескольких матчах испытывал явные проблемы с выносливостью. Но там матчи игрались из трех сетов, и неизвестно, как организм итальянца поведет себя в том случае, если кто-то из его соперников вдруг сподобится на марафон из пяти партий.

Из трех российских теннисистов, попавших в основную сетку Roland Garros, в верхней, синнеровской ее части оказался лишь Даниил Медведев, который в четвертьфинале Открытого чемпионата Италии как раз заставил итальянца как следует напрячься, выиграв у него один сет. Готовность к турниру седьмой ракетки мира, видимо, будут проверять австралийцы — сначала Адам Уолтон, а затем Алексей Попырин, способный на большие сюрпризы. Еще более трудное испытание может ожидать Медведева в 1/16 финала. Там на него выходит аргентинец Франсиско Серундоло, который в этом году уже побеждал россиянина в Майами, взяв всухую первую партию.

В нижней половине сетки Андрей Рублев на старте встретится с перуанцем Игнасио Бусе, а Карен Хачанов — с получившим wild card французом Артюром Жеа. Для начала это подходящие оппоненты, однако в этом году Рублев и Хачанов играют неровно, и оценивать их парижские перспективы сложно.

Евгений Федяков