Три человека пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области за сутки

В Белгородской области за минувшие сутки установлено 157 атак ВСУ. В результате них пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

Под удар ВСУ попали Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Краснояружский, Ракитянский и Шебекинский округа.

В оперштабе региона уточнили, что двое пострадавших установлены в Шебекинском округе. В селе Новая Таволжанка от детонации FPV-дрона ранен мужчина, он продолжает лечение амбулаторно. В районе села Нижнее Березово-Второе в результате атаки дрона на автомобиль ранен еще один мирный житель. Мужчину госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.

Третий пострадавший зафиксирован в Борисовском округе. Водитель автомобиля пострадал при атаке дрона в районе хутора Красиво. Мужчина продолжает лечение дома, автомобиль поврежден.

Сутками ранее при ударах ВСУ по Белгородской области были ранены восемь мирных жителей, одного из них госпитализировали.

Алина Морозова